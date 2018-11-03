شاهد.. التسلسل الزمنى لفعاليات منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ

شهدت القاعة الرئيسية اليوم ، بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة شرم الشيخ بدء مراسم افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الثانية 2018، حيث بدأ الافتتاح باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس جمهورية مصر العربية- لممثل من كل دولة، ثم استقبل عددًا من الرؤساء والمسؤولين من مختلف الجنسيات.



ألقى المهندس هاني ميلاد حنا -نجل الدكتور ميلاد حنا- كلمة تعريفية عن والده الراحل، وأنه كان معلمًا متميزًا بقدرة عالية على استشراف المستقبل، وشخصيته احتوت على الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، وكان مؤمنا بأهمية التواصل والترابط مع القارة الأفريقية.



ووجه الرئيس التحية للقائمين على المنتدى؛ لتسليطهم الضوء على الأعمدة السبعة للشخصية المصرية وتعدد هويات الشخصية المصرية، وتعريف الشباب بهذا. حيث قال ميلاد حنا "إن التنوع ظاهرة كونية وهو أساس الإبداع والتقدم، ولا خير في البشرية في ظل الخلافات العرقية والمذهبية، مصر مشرقة، وبالشباب أكثر إشراقًا، وليكن المنتدى نقطة تلاقي".



وتم عرض فيلم بعنوان "نقطة تلاقي" أداء الفنانة ريم مصطفى، عن ضرورة أن يتعرف كل إنسان على أصله وتاريخه وهويته، حيث قامت برحلة لاستكشاف مصر، بدءًا من جنوب سيناء حيث جبل موسى وقبر هارون، ثم أسوان وأرض النوبة، ثم واحة سيوة، ثم انتقلت إلى مجمع الأديان بمصر القديمة، ومنها إلى الإسكندرية، ثم جامع أحمد بن طولون، ومسجد محمد علي، وفي كل العصور ازدهرت الحضارة في الأرض التي احتضنتها، ومصر هي جذور الثقافات، هى نتاج الثقافات والحضارات، هى نقطة التلاقي.



ثم تم عرض فقرة "نماذج شبابية مضيئة" لأبرز الشباب في العالم الذين ساهموا بجعل العالم مكانًا أفضل، حيث تحدثت جياثما ويكراماناياكي -مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب- مؤكدة أن قادة العالم في الأمم المتحدة اعتمدوا ما يطلق عليه أجندة 2030 في عام 2015، نحو التنمية المستدامة، مفيدًا أن الموضوعات التي سيناقشها المنتدى ترتبط بأجندة 2030 للتنمية المستدامة، مثل تحقيق السلم والاستقرار، والتغير المناخي، ولابد من مشاركة فاعلة للشباب في هذه الموضوعات، وأن أفضل استثمار لأي بلد، هو في قدرات وإمكانات شبابها.



وتحدث محمد خيرت، مصري يعيش في استراليا منذ أكثر من 10 أعوام، وحاصل على بكالوريوس الإعلام والسياسة، وماجستير في الإعلام والفنون، مبينًا أنه تم اختياره كواحد من أفضل 30 شابًا تحت 30 سنة بسبب تأسيسه موقعه الإلكتروني "شوارع مصرية". وتحدث حول أن الكثير من الشباب يتساءلون عن كيفية إحداثهم للتغير، وأجاب أنه في الوقت الحالي يمكنهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وبصمات الأصابع أن يحدثوا تغييرًا، حيث إن شبكة التواصل الاجتماعي ساعدت الجميع على زيادة الوعي والتمكين وحدوث تغيير.



وشكرت نادية مراد -الناشطة الحقوقية العراقية- الرئيس السيسي على استقباله ودعمه لها في مصر العام الماضي، معربة عن سعادتها بالتواجد في هذا المنتدى الرائع، وأدانت الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للأقباط المسيحيين، وقتل الأبرياء بسبب الدين، وأشارت أنه يجب إعطاء دور فعلي للشباب؛ لتحقيق السلام الشامل في المنطقة، وأنها ننتظر محاسبة هؤلاء المجرمين؛ ليكونوا عبرة لغيرهم، كما تنتظر من حكام المنطقة ورجال الدين الاعتراف بهذه الجرائم ، وأشارت لكلمة الرئيس السيسي لها "الشر لا يمكنه أن ينتصر" ، موجهة في ختام حديثها التحية للجيش المصري البطل وجهوده في محاربة داعش.



وتحدث زوندوا مانديلا –حفيد نيلسون منديلا- في بداية كلمته عن أن هدف هذا المنتدى هو تجمع شباب العالم؛ لمناقشة كيفية جعل العالم مكانًا أفضل، وذكر أنه قام بتأسيس مؤسسة "مانديلا ليجسي" استكمالًا لمسيرة جدية في إيجاد حلول لتحسين حياة الأفارقة، من خلال مشاركة جهات عديدة دولية ومحلية لإحداث تغيير إيجابي، بواسطة مشروعات تحقق مزيد من الرفاهية وتمكين المجتمعات، والرخاء المادي، ولتحقيق هذه الأهداف ركزت المنظمة على تحصين الحصول على التعليم وتوفير فرص العمل والنهوض بالحقوق السياسية والاقتصادية، وفي ختام حديثه وجه رسالة بأنه على الجميع أن يسعوا لتحقيق أحلامهم وتغيير العالم.



وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحبًا بالحضور، ثم وعد بأن تكون أولى توصيات المنتدى هذا العام هي مطالبة كل العالم بالاعتراف بالجرائم الإرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش وكل التنظيمات الإرهابية الأخرى، مؤكدًا أن كل المصريين يرفضون تلك الممارسات الإرهابية، ثم أعلن انطلاق فعاليات المنتدى.



منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هو حدثٌ سنويٌ عالميٌ يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر في الفترة من (٣-٦ نوفمبر ٢٠١٨). وكان المنتدى قد انطلق عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.



ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من ٥٠٠٠ من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

