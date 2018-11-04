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منوعات

تحديث جديد للواتس اب يقلب الموازين

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 10:08 ص
صدى البلد
نهى حمدي
يسعى القائمون على تطبيق المراسلات العالمي "واتس اب"، لجعل التطبيق أكثر أمنًا، حيث يعمل المطورون حاليًا على تغيير طريقة استخدام البرنامج تمامًا.

أوضحت شركة فيسبوك، المالكة للتطبيق أنها تجري تطويرا لخاصية جديدة تزيد من الأمان وحماية البيانات بالتطبيق، بحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ويتم من خلال التحديث منع رؤية الرسائل إلا بعد التحقق من هوية صاحب الهاتف، سواء ببصمة الإصبع أو التعرف على الوجه كما هو موجود في الأيفون.

ولم توضح الشركة كيف يمكن للهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد التحقق من هوية المستخدم، ولكن يتوقع أن يتم الاعتماد على بصمة اليد.

ويهدف هذا التحديث التأكد من أن المطلع على الرسائل هو صاحب الهاتف نفسه وليس شخصًا آخر، ويخضع التحديث الجديد للتجربة حاليًا ولكن لم يتم الإعلان عن الموعد الذي سينطلق فيه.
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