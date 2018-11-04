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رياضة

اليوم.. أجيرى يعلن قائمة اللاعبين المحليين للمنتخب

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:32 ص
أجيرى
أجيرى
عمرو الحلوانى - نور عادل
يعلن خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر،اليوم الأحد، قائمة اللاعبين المحليين لمباراتىّ الفراعنة أمام تونس يوم 16 نوفمبر الجاري فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم افريقيا 2019، والإمارات الودية يوم 20 من نفس الشهر.

وكان أجيرى ضم 11 لاعبا محترفا للمباراتين وهم ‏أحمد المحمدي ( أستون فيلا الإنجليزي)، أحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمود حسن (تريزيجيه) (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (باوك اليونانى)، محمد عواد (الوحدة السعودي)، سام مرسي (ويجان أتلتيك الإنجليزي)، حسين الشحات (العين الإماراتي)، علي غزال (فانكوفر الكندي)، عمرو طارق (أورلاندو سيتي الأمريكي).

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