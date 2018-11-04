ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ماجدة الرومي تلتقط صورا لها داخل الطائرة في طريقها إلى القاهرة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:45 ص
ماجدة الرومي
ماجدة الرومي
شروق إبراهيم
نشرت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، من داخل الطائرة وهي في طريقها للقاهرة للمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية.

وعلقت ماجدة على الصورة التي التقطتها برفقة شقيقها إلى القاهرة".

ومن المقرر أن تحيي ماجدة الرومي حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية يوم 12 نوفمبر بعد غيابها 15 عاما عن مسرح دار الأوبرا.

loading...

ترشيحاتنا

تحديث جديد للواتس اب يقلب الموازين

حكم الشرع في إرضاع المرأة لطفلها أمام أخيها

الجيش الأمريكي يعطل قافلة النازحين المكسيك بـ باتريوت المؤمنة

شاهد.. ترامب الطفل يحلق في الهواء احتجاجا على قرارات الرئيس الأمريكي

خشونة الركبة كيف تحاربيها

ننشر معايير منح الإقامة للأجانب حائزى الوحدات السكنية

حقيقة حرمان جماهير الترجى من حضور إياب نهائى إفريقيا أمام الأهلى

وزيرة الرياضة الرواندية: أشارك في منتدى الشباب للمرة الثانية وتعلمت منه كثيرا.. فيديو

رئيس الوزراء يبحث مع الصينيين مستقبل التعاون في الطاقة النظيفة وتحلية مياه البحر

سعر العملات في مصر اليوم

السيسي: حادث المنيا يؤلمنا جميعا.. ونرفض التمييز الديني في مصر

وزيرة الهجرة تلتقي شباب المصريين في الخارج على هامش منتدى الشباب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شعار منتدى شباب العالم على البطيخ بشرم الشيخ

القوات المسلحة: انطلاق فعاليات تدريب درع العرب -1 بقاعدة محمد نجيب

50 صورة من حفل عاصي الحلاني في مهرجان الموسيقى العربية

غادة عادل الأكثر رعبا فى الهالوين من وجهة نظرها.. فماذا ارتدت

مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎

فيديو

الرئيس السيسي: التآخي والعيش المشترك أهم عناصر بناء السلام الاجتماعي.. فيديو
فيديو جراف.. فتاة تقتل مدير مدرسة بسبب يوم الاثنين
السيسي: حادث المنيا يؤلمنا جميعا.. ونرفض التمييز الديني في مصر
السيسي: المعايير المزدوجة سبب نشوب الصراعات بين الدول.. فيديو
السيسي: مصر اتخذت خطوات حقيقية نحو تقدير واحترام المرأة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟