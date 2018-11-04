ماجدة الرومي تلتقط صورا لها داخل الطائرة في طريقها إلى القاهرة

نشرت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، من داخل الطائرة وهي في طريقها للقاهرة للمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية.



وعلقت ماجدة على الصورة التي التقطتها برفقة شقيقها إلى القاهرة".



ومن المقرر أن تحيي ماجدة الرومي حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية يوم 12 نوفمبر بعد غيابها 15 عاما عن مسرح دار الأوبرا.



