افتتاح معرض صنع بفخر في مصر بجامعة عين شمس .. صور

شدّد سمير عبد الناصر، أمين عام جامعة عين شمس، على العارضين بمعرض صنع بفخر في مصر، بضرورة تقديم تخفيضات حقيقية للمستهلك، واستمع لشرح تفصيلي عن طبيعة المنتجات وجودتها والتخفيضات المقدمة للجمهور.





اطمأن عبد الناصر، خلال افتتاح فعاليات معرض صنع بفخر في مصر، بحضور نواب رئيس الجامعة، إلى أنها تتراوح بين 20% و50% على مختلف السلع، مؤكدا أن جامعة عين شمس وقطاع خدمة المجتمع يهدفان لخدمة الوطن والمواطن على مختلف المستويات وفي مقدمتها دعم وتشجيع الاقتصاد الوطني، والصناعة المصرية.





من جانبه أكد سهيل حمزة، الأمين المساعد لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المعرض يعاد إقامته في الرابع عشر من نوفمبر بحرم كلية التجارة ولمدة أسبوع، لضمان الوصول لكافة أعضاء المجتمع الجامعي.





شهد افتتاح المعرض كل من د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وسمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، وسهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





كما حضر عدد من عمداء ووكلاء الكليات، ومديرو المراكز الجامعية، ووفد رفيع المستوى من نادي روتاري قصر النيل برئاسة مرام موسى نائب رئيس النادي.



