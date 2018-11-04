السيسي للدول المتقدمة: لا تستعلوا علينا بل ساهموا معنا بقدراتكم.. فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حديثه لا يشمل أي معنى من معاني الاستعلاء على الأهالي في القارة الأفريقية، موضحًا: أنا واحد منكم ومصر بلد أفريقي وإن كانت أخذت خطوة للأمام لا يمكن أن تشكل هذه الخطوة أي مبرر للاستعلاء".





ووجّه الرئيس السيسي في كلمته خلال فعاليات جلسة "أجندة 2063 أفريقيا التي نريدها، في منتدى شباب العالم، اليوم الأحد، رسالة للدول المتقدمة "لا تستعلوا علينا بقدراتكم بل ساهموا معنا بقدراتكم".



