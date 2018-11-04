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محافظات

سكرتير عام المنوفية يشهد الاستعدادات للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:50 م
صدى البلد
مروة فاضل
عقد الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، اجتماعًا لمناقشة استعدادات المحافظة للتدريب العملي المشترك لمُجابهة الأزمات والكوارث (صقر 36) في المدة من 11 إلي 13 نوفمبر الحالي والذي يتم تنفيذه بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وقوات الدفاع الشعبي والعسكري بالقوات المسلحة.

وجاء ذلك بحضور اللواء علاء يوسف، السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء محمد محسن نائب مدير الأمن ونائب المستشار العسكري ومدير الأحوال المدنية ومدير إدارة المرور وقائد قوات الأمن المركزي ومدير إدارة الحماية المدنية ورئيس قسم الحراسات ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات الخدمية ومدير هيئة الابنية التعليمية ورؤساء هيئة سكك حديد مصر فرع طنطا وشركة غزل شبين الكوم ومستودع قويسنا والاتحاد العام للجمعيات الأهلية وجمعية الهلال الأحمر والهيئة العامة للطرق والكباري بالمحافظة وإدارة الأزمات بالديوان.

بدأ الاجتماع بعرض الهدف الاستراتيجي للتدريب العملي المشترك وهو صقل مهارات مسئولي الاجهزة التنفيذية في سرعة رفع حالات الاستعداد القصوى وتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية وتقدير الموقف واتخاذ الإجراءات العاجلة والقرارات المناسبة بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

كما تم استعراض تقارير الجهات المشاركة في التدريب والإمكانيات المتاحة لكل مركز وقطاع داخل المحافظة والتي تتضمن التنسيقات والترتيبات التي يتم تنفيذها بشأن مجابهة الأزمات والكوارث المحتملة، بهدف الاطمئنان علي استعداد القطاعات وتوحيد الجهود والامكانات المتاحة للتعامل المناسب والاسرع لمجابهة المخاطر والأزمات المحتملة للحد من الخسائر الممكنة.

وأكد السكرتير العام علي أهمية التدريب لعملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث لما يتيح هذا التدريب من فرصة للتقييم الدقيق للموقف الحقيقي ومدي كفاءة الأجهزة فى التعامل مع الطوارئ، بالإضافة إلي زيادة الخبرات والقدرات والمهارات لدي الاجهزة التنفيذية للتعامل الناجح مع المواقف الطارئة.
سكرتير عام المنوفية يشهد الاستعدادات للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات
سكرتير عام المنوفية يشهد الاستعدادات للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات
سكرتير عام المنوفية يشهد الاستعدادات للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات
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