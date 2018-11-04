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شاهد.. انطلاق فعاليات جلسة القمة العربية الأفريقية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:00 م
صدى البلد
شيماء مجدي
انطلقت فعالية جلسة محاكاة القمة العربية الأفريقية، وتعد هذه الجلسة الثالثة باليوم الثانى من منتدى شباب العالم، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ.

ويعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام فى يومه الثانى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.
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