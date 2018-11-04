الأزهر يوجه بصرف زي أزهري لشيوخ المعاهد مجانا

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، منشورا لتعميمه على جميع الإدارات التعليمية للمعاهد الأزهرية، بتوفير مقاسات شيوخ المعاهد ووكلائهم لصرف الزي الأزهري لهم مجانا.





وجاء في منشور قطاع المعاهد: "أنه لما كان الأزهر الشريف بصدد إنتاج زى أزهري مناسب يتم تعميمه بين شيوخ المعاهد الأزهرية وبعض وكلائها المتخصصين فى العلوم الشرعية أو العربية تقديرا من جانبه لخصوصية هذا الزي وما يعكسه من وقار والتزام ولأن ذلك يحتاج بطبيعة الحال إلى إنتاج زى أزهري مناسب وفقا لقياسات دقيقة تتناسب مع كلا منهم".





وأضاف: "الأمر يتطلب تكليف الإدارات التعليمية الواقعة فى دائرة الاختصاص بالوقوف على الطبيعة على المقاسات الدقيقة لما يترديه كل منهم من جلاليب على أن يقتصر ذلك على شيوخ المعاهد الابتدائية والإعدادية والثانوية والنوعية الرسمية ووكيل شرعي أو عربي واحد لكل معهد وعلى ان يدون قرين كل منهم مقاس جلبابه تحديدا وعلى سبيل المثال مقاس 56 أو 58 أو 60 وهكذا ليتاح من خلال ذلك إنتاج زى متكامل بكل متطلباته يخصص لكل منهم وفقا لذلك".



