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فن

سامح حسين يستعد لتصوير الدور على مين

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:23 م
صدى البلد
شيرى نبيل
يستعد الفنان سامح حسين لتصوير حلقات برنامجه الجديد "الدور على مين" مطلع الأسبوع المقبل، بمشاركة فريق مسرحية "1980 وأنت طالع"، حيث من المقرر عرضه من خلال قناة "TeN" التى تعاقد معها مؤخرا على تقديم البرنامج ضمن خريطتها البرامجية الجديدة للعام 2019.

والبرنامج يعد أول نسخة عربي من أكثر البرامج البريطانية مشاهدة "whose line is it anyway" بعد عرضه في أكثر من 8 دول، منها أمريكا وهولندا وفنلندا والبرازيل.

وينتظر سامح حسين انتهاء تصوير فيلم "عيش حياتك" لتحديد الموعد النهائى لعرضه، حيث من المتوقع عرضه فى موسم رأس السنة بحسب الشركة المنتجة للعمل، والفيلم من بطولة سامح حسين وساندي وإدوارد ومحمد نور ومها أبوعوف وسامية الطرابلسى، وإخراج تامر بسيوني.

يذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين، مسلسل "سرايا حمدين"، وشاركه البطولة محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، نرمين ماهر، إخراج سيف يوسف، ويتم عرضه بشكل حصرى على شبكة قنوات الحياة.​
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