بايرن ميونخ يصطدم بهرتا برلين.. وبروسيا في مهمة سهلة بقرعة ثمن نهائي كأس ألمانيا

أسفرت قرعة ثمن نهائي كأس ألمانيا التي سحبت اليوم الأحد عن بعض المواجهات المنتظرة أبرزها بين بايرن ميونيخ وهيرتا برلين.



ويلاقي بايرن ميونيخ هيرتا برلين، بينما يلعب لايبزيغ مع فولفسبورغ، وبورسيا دورتموند مع فيردر بريمن، شالكه أمام فورتونا دوسلدورف وهامبورغ من الدرجة الثانية أمام نورنبرغ.



وفي اللقاءات الأخرى سيلعب هيدنهيم من الدرجة الثانية وباير ليفركوزن، وهولستين كييل وأوغسبورغ، ودويسبورغ مع بادربورن .



يذكر أن آينتراخت فرانكفورت حامل اللقب خرج من الدور الأول للمسابقة.



ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور الـ16، يومي 5 و6 فبراير المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 25 مايو 2019، على ملعب برلين الأولمبي.





