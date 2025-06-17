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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"الخان" تُحيي أمسية طربية بقصر الأمير طاز بقيادة فادي المغربي

فرقة "الخان"
فرقة "الخان"
أحمد البهى

يستضيف مركز الابداع الفني بقصر الأمير طاز بحي الخليفة، في الثامنة من مساء الخميس القادم (19 يونيو)، أمسية موسيقية متميزة لفرقة "الخان" بقيادة الفنان فادي المغربي، ضمن أنشطة قطاع صندوق التنمية الثقافية لدعم الفنون الجادة والفرق المستقلة.

تُعد فرقة "الخان" من التجارب الموسيقية المعاصرة التي تواصل تقديم الطرب المصري الأصيل برؤية حديثة، حيث تستلهم أعمالها من روح مدرسة الفن الراقي التي ازدهرت في النصف الأول من القرن العشرين، مع الحفاظ على بنية موسيقية رصينة وتقديمها بأسلوب يناسب الذائقة المعاصرة.

تتميّز الفرقة بتقديم مختارات من روائع التراث الغنائي المصري والعربي، إلى جانب أعمال خاصة، تعتمد على الأداء الجماعي والتوزيع الموسيقي الذي يبرز جماليات اللحن والكلمة، بقيادة الفنان فادي المغربي، الذي استطاع أن يصنع بصمة فنية للفرقة في عدد من المحافل الثقافية والموسيقية داخل مصر.

يأتي الحفل في سياق اهتمام صندوق التنمية الثقافية بتوفير منابر دائمة للفرق الفنية المستقلة، وتمكينها من الوصول إلى جمهور أوسع، في مواقع ثقافية ذات طابع خاص مثل قصر الأمير طاز، الذي يحتضن بانتظام عروضًا موسيقية ومسرحية تسهم في إثراء المشهد الثقافي المصري.

بقصر الأمير طاز بحي الخليفة الخان فادي المغربي

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