ميلان يهاجم بهيجواين وسوسو أمام أودينيزي في الكالشيو

أعلن جينارو جاتوزو مدرب نادي ميلان عن تشكيلة الفريق التي يواجهها نظيره أودينيزي، في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإيطالي في اللقاء الذي يجمع الفريقين علي ملعب "الفريولي".





وجاءت تشكيلة ميلان الرسمية كالآتي :



دوناروما



رودريجيز – رومانيولي – زاباتا – أباتي



لاكسال – باكايوكو – كيسي – سوسو



هيجواين – كوتروني



ويحتل ميلان المركز الرابع برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن لاتسيو خامسًا وبفارق 7 نقاط عن الإنتر ونابولي , وبفارق 13 نقطة عن المتصدر يوفنتوس الذي فاز أمس , بينما يحتل أودينيزي المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط فقط .

