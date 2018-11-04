ياسر رزق: الرئيس السيسي حذر من التغيير بآليات لا تخدم المصلحة الوطنية.. فيديو

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار أخبار اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن هدفه الحفاظ على حياة 100 مليون مصرى، مؤكدًا أن التنمية وتوفير فرص العمل أدت إلى القضاء على الهجرة غير الشرعية بمصر.



وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السيسي حذر من إجراء التغيير بآليات لا تخدم المصلحة الوطنية، وأنه لا يوجد أحد ضد التغيير للأفضل، وهناك محاولات تستهدف إسقاط دول عربية أخرى بخلاف سوريا والعراق، والمحاولات لم تتوقف للقفز على أنظمة الحكم فيها وتحريض الشعوب على زعزعة استقرار وأمن المنطقة، مشددًا على أن الإدارة الرشيدة بعد 2013 جنبت البلاد الدخول في حرب أهلية ووقف العنف والمضي في عملية التنمية والتركيز على تحسين البنية التحتية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.



وأشار رزق إلى أن القوات المسلحة تظل عمود الخيمة والاستقرار في مصر.