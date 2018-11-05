الاتحاد الجزائري يرفض طلب نظيره التونسي بإيقاف مهدي عبيد.. فيديو

رفض محمد غوتي رئيس لجنة التحكيم وعضو اتحاد الكرة الجزائري التعليق على توصيات الاتحاد التونسي لكرة القدم للكاف بإيقاف مهدي عبيد بسبب مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وقال غوتي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لن ارد على ما قاله الاتحاد التونسي ولن ادخل في جدال مع إخواننا في تونس".



وتابع: "لا يمكن التعليق، الاتحاد التونسي مسؤول عن كلامه وقراراته والكاف فقط هو المسؤول عن الكرة الأفريقية وقراراتها".