خالد مرتجي يحيي ذكرى رحيل والده بكلمات مؤثرة

حرص خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على إحياء ذكرى رحيل والده الفريق مرتجي.



وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" مرت خمسة أعوام على رحيل أعظم وأحن أب علمني معني الأخلاق والقيم ورباني على احترام الصغير قبل الكبير تعلمت منه الكثير ومنذ رحيله فقدت السند والمشورة".



وأضاف: "ستظل في قلبي وسيظل اسمك وسام على صدري وحمل كبير علي كتفي كي احافظ علي قدره في زمن بات فيه الصوت العالي والانفلات الاخلاقي هو الغالب".