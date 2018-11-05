ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

خالد مرتجي يحيي ذكرى رحيل والده بكلمات مؤثرة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:15 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
حرص خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على إحياء ذكرى رحيل والده الفريق مرتجي.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" مرت خمسة أعوام على رحيل أعظم وأحن أب علمني معني الأخلاق والقيم ورباني على احترام الصغير قبل الكبير تعلمت منه الكثير ومنذ رحيله فقدت السند والمشورة".

وأضاف: "ستظل في قلبي وسيظل اسمك وسام على صدري وحمل كبير علي كتفي كي احافظ علي قدره في زمن بات فيه الصوت العالي والانفلات الاخلاقي هو الغالب".
loading...

ترشيحاتنا

نجل خاشقجي يكشف معلومات جديدة حول التحقيقات بشأن مقتله

أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو

وزير الخزانة الأمريكي: هدفنا وقف دعم إيران للإرهاب في العالم

ضبط شقة تديرها سيدة في الأعمال المنافية للآداب بمنطقة حراسات بورسعيد

متى يستفيق العالم لمساندة مصر فى حربها ضد الإرهاب.. وبرلمانيون: مصر تحاربه نيابة عن العالم..وما تحققه من إنجازات يزيد من احتقان القوى المعادية

اليوم.. الإسكان تفتح باب حجز المرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن

تمارين رياضية لتقوية عضلة الركبتين.. فيديو

أميتاب باتشان يعود إلى القاهرة بعد غياب 18 عاما

التعليم تطلق تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا لتحسين أداء المعلمين

حكم المرور من أمام المصلي

السيسي يكشف عن العوامل التي أثرت في تكوين شخصيته

دعاء صلاح تبكي على الهواء.. تعرف على السبب.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة منتدى شباب العالم.. افتتاح حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ

شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر

رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

فيديو

المرور: كثافات بالطريق الدائرى القادم من الجيزة وسيولة بمحور 26 يوليو.. فيديو
الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على الطرق السريعة.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو
السيسي: الجيش المصري ليس مذهبيا أو طائفيا وهدفه الحفاظ على الدولة
أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟