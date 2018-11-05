رسميا.. المصري يهدد بالانسحاب من الدوري الممتاز

أعلن عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة المصري، عن نية ناديه الانسحاب من مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري.





وأكد "حلبية"، أن مباراة بيراميدز، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، إن لم تلعب على ملعبنا، لن يتم خوضها وسننسحب من الدوري الممتاز.





وحدد عضو المجلس 24 ساعة لحسم الأمر، مؤكدا أنه "إذا لم يتلق النادي الموافقة بشأن إقامة المباراة على ملعبه، خلال الـ24 ساعة المقبلة، سنعلن انسحابنا رسميًا من الدوري".



