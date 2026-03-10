تقديرات إسرائيلية: الحرب على إيران قد تستمر أسبوعين… وغموض يحيط بنهايتها

تسود في إسرائيل حالة من الإحباط والتشاؤم بعدما تلاشت أجواء النشوة التي رافقت الأيام الأولى للعملية العسكرية ضد إيران، مع تقديرات بأن الحرب قد تستمر أسبوعين على الأقل، في وقت لا تزال فيه نهايتها غير واضحة.

وبحسب تقارير إسرائيلية، لم يعد إسقاط النظام الإيراني يُطرح كهدف مباشر للحرب، إذ تشير التقييمات الحالية إلى أن النظام ما زال مستقراً رغم الضربات، كما يبدو أن خيارات أخرى مثل تحركات داخلية لإسقاطه لم تتحقق حتى الآن.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده تسعى إلى "تهيئة الظروف التي تمكن الشعب الإيراني من تقرير مصيره"، مؤكداً أن العمليات العسكرية مستمرة وأن إسرائيل تلحق "خسائر كبيرة" بإيران.



في المقابل، نقلت مصادر سياسية إسرائيلية أن فرص تغيير النظام في الوقت الراهن ليست كبيرة، لكنها شددت على أن الحملة لم تنته بعد.



وتقدر إسرائيل أنها نجحت في إبطاء البرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الباليستية لسنوات، مع استمرار العمليات لاستهداف منصات الإطلاق، حيث تشير التقديرات إلى تدمير نحو 80% منها حتى الآن، مع هدف الوصول إلى ما بين 90 و95%.



وفي واشنطن، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الحرب قد تقترب من نهايتها، لكنها لن تنتهي قريباً جداً، فيما فسرت مصادر إسرائيلية تصريحاته بأنها محاولة لاحتواء ارتفاع أسعار النفط.



من جانبه، أقر مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بحالة الغموض حول نهاية الحرب، قائلاً في مقابلة تلفزيونية: "لا أعرف كيف ستنتهي".



وترى تقديرات إسرائيلية أن القرار النهائي بشأن توقيت إنهاء الحملة سيبقى بيد ترامب، بينما تسعى إسرائيل خلال هذه الفترة إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من أهدافها العسكرية قبل أي قرار بوقف العمليات.