ويتكوف: لقد دمرنا تقريباً قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بشكل كامل

قال المبعوث الأمريكي الخاص بالشرق الأوسط، ستيف ويتكوف في مقابلة مع قناة سي إن بي سي: "لقد دمرنا تقريباً قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بشكل كامل".

وفي الوقت نفسه، أشار ويتكوف إلى أنه من المرجح أن يزور إسرائيل الأسبوع المقبل، بهدف "تنسيق خطط الحرب".

وفي وقت سابق، حذر السيناتور الأمريكي توم كوتون، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، من امتلاك إيران "آلافاً وآلافاً من الصواريخ" التي تفوق قدرة الدفاعات الصاروخية المشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائها الإقليميين.

وأضاف كوتون، خلال فعالية برعاية مجلة "ناشونال ريفيو" والتحالف الجمهوري اليهودي، أن إيران على بعد أشهر قليلة فقط من إنشاء ما وصفه بـ"درع منيع"، يمكّنها من الاستمرار في تطوير برنامجها النووي، مشبهاً الأمر بما حدث مع كوريا الشمالية.