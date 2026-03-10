قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زي المسطول بعد الفطار .. حيل سهلة لتجنب النعاس عقب طعام المغرب
دعاء 21 رمضان أول ليلة وترية في العشر الأواخر.. لعلها تكون ليلة القدر
سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين
مفاجأة .. دراسة إزاحة حارسي الأهلي من تشكيل مصر في المونديال
بعد حلقة دينا في ليفل الوحش .. رامز جلال يتصدر التريند
بفعل تراجع المخاوف التضخمية.. ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر
جيش الاحتلال: 50% من الصواريخ الإيرانية خلال الحرب مجهزة برؤوس عنقودية
برعاية يونيسيف | تركيب قطع موفرة للمياه في 50 مدرسة حكومية بمصر
مستشار المعهد النمساوي للسياسات الأوروبية يكشف لـ"صدى البلد" موعد انتهاء الحرب على إيران
دلتا النيل في مواجهة المناخ .. مشروع وطني لحماية السواحل وتنمية المجتمعات
أخبار العالم

الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لـ8 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة

ملك ريان

أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من التصدي لهجوم صاروخي وجوي استهدف البلاد، حيث جرى تدمير 8 صواريخ باليستية واعتراض 26 طائرة مسيّرة، في إطار تصعيد أمني تشهده المنطقة خلال الفترة الأخيرة.


وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الدفاعات الجوية رصدت إطلاق 9 صواريخ باليستية باتجاه الأراضي الإماراتية، وتمكنت من إسقاط 8 منها قبل وصولها إلى أهدافها، بينما سقط الصاروخ التاسع في البحر دون أن يتسبب في أضرار. كما رصدت القوات الدفاعية 35 طائرة مسيّرة، تم اعتراض 26 منها، في حين سقطت 9 مسيّرات داخل أراضي الدولة.


وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة تتابع الموقف عن كثب، وأن أنظمة الدفاع الجوي تعمل بكفاءة عالية للتعامل مع أي تهديدات محتملة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة السكان والمنشآت الحيوية.


وفي سياق متصل، كشفت الوزارة أن الهجمات التي استهدفت الإمارات منذ بداية التصعيد تضمنت إطلاق مئات الصواريخ الباليستية وآلاف الطائرات المسيّرة، حيث تم رصد 262 صاروخاً باليستياً جرى تدمير 241 منها، فيما سقط 19 صاروخاً في مياه البحر وصاروخان داخل أراضي الدولة. كما تم رصد نحو 1475 طائرة مسيّرة، جرى اعتراض 1385 منها بينما سقطت 90 طائرة داخل البلاد.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، حيث تشهد دول الخليج هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضمن موجة تصعيد إقليمي متسارعة، ما دفع عدداً من الدول إلى رفع درجة الاستعداد الدفاعي وتعزيز منظومات الحماية الجوية للتعامل مع أي تهديدات محتملة.

