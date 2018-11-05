أولياء أمور يحتجون أمام التعليم بعد تعرضهم للنصب من إحدى المدارس

نظم عدد من أولياء الأمور وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، احتجاجًا على تعرضهم للنصب من إحدى المدارس الخاصة بالجيزة.



وأكد المحتجون المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة، إنهم قدموا لأبنائهم بإحدى المدارس الخاصة منذ سنوات ، وبعد قبول أبنائهم بالمدرسة فوجئوا بأنها قامت بتسكين ابنائهم في فصول ملحقة خارج مقر المدرسة، مؤكدةً أن هذه الفصول الخارجية تتبع المدرسة.



وأوضح أولياء الأمور المحتجون ، أنهم فوجئوا بأن أبناءهم غير مقيدين في سجلات الإدارة التعليمية، وأن المقرات التي كانوا يحضرون فيها عبارة عن فصول غير مرخصة وليس لها علاقة بالمدرسة .



وطالب المحتجون وزير التربية والتعليم بالتدخل السريع لحل مشكلة ابنائهم قائلين "ولادنا مالهومش ذنب في النصب ده".