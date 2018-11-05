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عرفات: نقل 1800 حاوية من الموانئ البحرية للمناطق الصناعية عبر السكك الحديدية.. صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:06 م
وزير النقل يتفقد
وزير النقل يتفقد محطة قطار كوم امبو و نفق المشاة بأسوان
أحمد أبوشوشة
تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، يرافقهم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، محطة كوم أمبو للسكك الحديدية بعد الانتهاء من 97% أعمال التطوير الخاص بها بإجمالي تكلفة 7.5 مليون جنيه.

وتتكون المحطة من 2 رصيف طالع ونازل، طول الرصيف الواحد حوالي 400 متر تم تطويرهم بالكامل من أعمال بلاط وحريق وكهرباء ومياه وإشارات وتم رفع كفاءة مبني المحطة بالكامل من أعمال وكهرباء ودهانات ونجارة والمكون من "2 دورة مياه رجال وسيدات – و12 مكتبا إداريا" كما تم تجديد أعمال الحاسب الآلي والحجز الآلي.

وأكد وزير النقل أن هيئة السكك الحديدية نجحت خلال الشهر الماضي في نقل 1800 حاوية من الموانئ البحرية المصرية الى المناطق الصناعية عبر خطوط السكك الحديدية منها 600 حاوية تم نقلها من ميناء الإسكندرية الى ميناء السد العالي وهو ما يعد نقلة كبيرة في مجال نقل الحاويات لم يسبق تحقيقها من قبل في هذا الخط "الاسكندرية - القاهرة - السد العالي".

كما تفقد وزير النقل ومحافظ اسوان نفق المشاة اسفل السكة الحديد بكوم أمبو، والذي بلغت تكلفته الإجمالية 8.5 مليون جنيه.

وأشار وزير النقل، إلى أن هذا النفق سيساهم في منع عبور المشاة خطوط السكك الحديد وتعريض حياتهم للخطر وربط شرق وغرب مدينة كوم أمبو، موجها بعمل سلالم كهربائية عند المداخل والمنازل للتسهيل على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
عرفات: نقل 1800 حاوية من الموانئ البحرية للمناطق الصناعية عبر السكك الحديدية.. صور
عرفات: نقل 1800 حاوية من الموانئ البحرية للمناطق الصناعية عبر السكك الحديدية.. صور
عرفات: نقل 1800 حاوية من الموانئ البحرية للمناطق الصناعية عبر السكك الحديدية.. صور
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