البحث عن قائد.. الديمقراطيون يعتمدون على أوباما في انتخابات التجديد النصفي

يقود الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، الديمقراطيين ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب، قبل انطلاق الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي.





وذكرت قناة "فرانس 24"، أن الديمقراطيين يأملون أن يحققوا ثأرًا سياسيًا ضد دونالد ترامب غدًا، الثلاثاء، خلال انتخابات التجديد النصفي.





غير أن الديمقراطيين يعانون من غياب القائد، بعد هزيمة هيلاري كلينتون ممثلة الحزب خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، لذا دعا العديد منهم باراك أوباما إلى قيادة الحملة.





وأشارت القناة، إلى أن الانتخابات المقبلة ستحدد الأغلبية في الكونجرس الأمريكي، خلال العامين المقبلين، وهو ما يجعلها ذات أهمية كبيرة، تستلزم قيادة شخصية مؤثرة لدى الناخب الأمريكي.





وستجرى الانتخابات على 435 مقعدًا من مجلس الممثلين الأمريكي لمدة عامين، إضافةً إلى 35 مقعدًا من أصل 100 مقعد لمجلس الشيوخ لمدة 6 أعوام، تضم الانتخابات أيضا انتخابات لاختيار حكام 36 ولاية أمريكية.





ويعتمد الديمقراطيون في حملتهم الانتخابية على الدفاع على نظام الإصلاح الصحي الذي أطلقه الرئيس الأمريكي الديمقراطي السابق، باراك أوباما، كما يراهنون على تصريحات ترامب العنصرية التي قادت البلاد إلى أزمات.





كما يراهن الديمقراطيون على ناخبون المناطق الشعبية، إضافة إلى الجمهوريين المعتدلين الذين يندمون على التصويت لترامب خلال انتخابات 2016.



