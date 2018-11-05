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أخبار البلد

العبيدي: مسابقة أفضل جامعة ترفع تصنيف الجامعات المصرية عالميًا

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:15 م
صدى البلد
سعيد العربي
هنأ الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج جامعة كفر الشيخ بفوزها بالمركز الأول في مسابقة أفضل جامعة مصرية، كما هنأ كل من جامعة أسيوط وجامعة المنصورة لحصولهما على المركزين الثاني والثالث.

وقال بهجت العبيدي إن إقامة مسابقة أفضل جامعة مصرية تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي باختيار أفضل جامعة خلال فعاليات مؤتمر الشباب السادس الذي عقد في يوليو الماضي بجامعة القاهرة، سيكون له مردود رائع على مستوى الجامعات المصرية التي ستسعى للحصول على هذا المركز، ومن ثم تسعى الجامعات المصرية لتطوير نفسها، ما يكون له أكبر الأثر الإيجابي على العملية التعليمية وعلى خريجي الجامعات المصرية، ويعود بالجامعات المصرية إلى مكانها اللائق في الترتيب بين الجامعات العالمية.

وأضاف أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أثناء مشاركته في المنتدى العالمي الثاني للشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ عن أن مسابقة أفضل جامعة في مصر سوف يتم في آخر أسبوعين من العام الدراسي، إنما يبعث برسالة إلى القائمين على الجامعات المصرية بالعمل بكل قوة ليتنافسوا لإظهار قدراتهم، واستثمار كافة الإمكانات المتاحة، وابتكار الأساليب المختلفة للحصول على المركز الأول، الذي سيكون بمثابة تتويج للمجهود المبذول من قبل المسؤولين عن الجامعات المصرية المختلفة.
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