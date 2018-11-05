ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

وزير الرياضة يهنئ محمد إيهاب لتتويجه بذهبية العالم في الخطف لرفع الأثقال

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:07 م
محمد إيهاب
محمد إيهاب
ريهام بكير
هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، البطل محمد إيهاب محمود، لاعب المنتخب المصري لرفع الأثقال، وذلك بعد تحقيقه 3 ميداليات بواقع ذهبية الخطف وبرونزيتي الكلين والمجموع في منافسات وزن 81 كجم ببطولة العالم بتركمانستان.

وأعرب د.أشرف صبحي عن سعادته بإنجازات البطل المصري محمد إيهاب، الذي يعتبر أسطورة رفع الأثقال الحديثة، متمنيا له مزيد من الإنجازات التي تضاف لسجل الرياضة المصرية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، اننا ننتظر المزيد من الأرقام والألقاب التى ستكون دافع معنوي قوي لتحقيق أرقام جديدة وميدالية أولمبية بطوكيو ٢٠٢٠.

وأكد صبحي، أنه سيكون هناك تكريم واستقبال يليق ببطل مصر والعالم، لافتا إلى أن الوزارة ستقف وتدعم أي بطل من شأنه أن يرفع علم مصر في المحافل الدولية.

وتوج إيهاب ذهبية الخطف محطمًا الرقم العالمي بعد أن حقق 173 كجم، تفوق إيهاب على رباعا الصين اللذان حصدا الفضية و البرونزية.

كما حصد إيهاب برونزيتي الكلين و المجموع بعد أن حقق 200 كجم في الكلين و 373 في المجموع. و جاء خلف رباعا الصين.
loading...

ترشيحاتنا

مرصد الإفتاء يكشف تناقض فتاوى داعش النسائية لتعويض نقص المقاتلين

تعرف موعد السوبر الإيطالي في السعودية

موعد مباراة الزمالك أمام حرس الحدود بالدورى والقنوات الناقلة

السيسي: ملتزمون بتفعيل توصيات القمة الإفريقية ..فيديو

رد فعل عنيف من مؤمن زكريا بعد استبعاده من نهائي إفريقيا

هشام الخلصي.. قصة المذيع الذي حاول إشعال الفتنة بين جماهير الأهلي والترجي

محمد إيهاب يسطر التاريخ.. توج بذهبية الخطف وبرونزيتين ببطولة العالم

حقيقة سخرية محمد صلاح من تمثاله في منتدى الشباب

السعودية لـ الأمم المتحدة: سنقدم قتلة خاشقجي للعدالة

رئيس جهاز مدينة العبور ينفي قطع المياه عن المدينة

اتحاد الكرة: تأهل أول كل مجموعة بالقسم الثاني مباشرة للدوري الممتاز

تأجيل مباراة المصرى وبيراميدز بالدورى الممتاز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر الحصن.. قلعة أبو ظبي تحكي فصولا من تاريخ الإمارات

في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس عقب الثأر لشهداء المنيا.. صور

تجاهل تطوير منزل سيد درويش بكوم الدكة يثير استياء السكندريين.. صور

شاهد.. لحظة إنقاذ قرش في البحر الأحمر بعد تحريره من طوق خانق

فيديو

السيسي يلتقط صورا تذكارية مع حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد ..فيديو
السيسي يغادر الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية.. فيديو
السيسي يكرم حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد في منتدى شباب العالم.. فيديو
السيسي: ملتزمون بتفعيل توصيات القمة الإفريقية ..فيديو
فعاليات الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية بحضور السيسي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟