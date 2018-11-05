وزير الرياضة يهنئ محمد إيهاب لتتويجه بذهبية العالم في الخطف لرفع الأثقال

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، البطل محمد إيهاب محمود، لاعب المنتخب المصري لرفع الأثقال، وذلك بعد تحقيقه 3 ميداليات بواقع ذهبية الخطف وبرونزيتي الكلين والمجموع في منافسات وزن 81 كجم ببطولة العالم بتركمانستان.



وأعرب د.أشرف صبحي عن سعادته بإنجازات البطل المصري محمد إيهاب، الذي يعتبر أسطورة رفع الأثقال الحديثة، متمنيا له مزيد من الإنجازات التي تضاف لسجل الرياضة المصرية.



وأضاف وزير الشباب والرياضة، اننا ننتظر المزيد من الأرقام والألقاب التى ستكون دافع معنوي قوي لتحقيق أرقام جديدة وميدالية أولمبية بطوكيو ٢٠٢٠.



وأكد صبحي، أنه سيكون هناك تكريم واستقبال يليق ببطل مصر والعالم، لافتا إلى أن الوزارة ستقف وتدعم أي بطل من شأنه أن يرفع علم مصر في المحافل الدولية.



وتوج إيهاب ذهبية الخطف محطمًا الرقم العالمي بعد أن حقق 173 كجم، تفوق إيهاب على رباعا الصين اللذان حصدا الفضية و البرونزية.



كما حصد إيهاب برونزيتي الكلين و المجموع بعد أن حقق 200 كجم في الكلين و 373 في المجموع. و جاء خلف رباعا الصين.