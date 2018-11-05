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خريجو الأزهر بالمنيا: الإرهاب لن ينجح في هزيمة مصر أو كسر إرادتها

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:06 م
خريجي الأزهر بالمنيا
خريجي الأزهر بالمنيا
محمد شحتة
زار وفد من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالمنيا المطرانيه الأرثوذوكية لتقديم واجب العزاء والمواساة للإخوة الأقباط بالمطرانية الأرثوذوكية بالمنيا: بحضور نيافة الأنبا مكاريوس _ رئيس مطرانية المنيا وأبو قرقاص، والقس إفرايم عدلي، ولفيف من القساوسة الذين يستقبلون العزاء.

وذلك في الحادث الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الماضي الموافق ٢ / ١١ / ٢٠١٨م والذي ٱستشهد فيه عدد من الضحايا الأقباط الأبرياء، جراء الإعتداء الإرهابي الأسود، بإطلاق النار عليهم عند عودتهم من دير الأنبا صموئيل بمركز مغاغة_ المنيا.

ضم وفد المنظمة الدكتور أحمد محمد طلب الشريف رئيس فرع المنظمة بالمنيا _ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية. الشيخ سامح جلال الدين محمد __ نائب رئيس المنظمة بالمنيا __ مدير التعليم الإبتدائي بمنطقة المنيا الأزهرية، وأحمد نوح عبدالحفيظ __ الأمين العام لفرع المنظمة.

أكد وفد منظمة أن مرتكبى هذا العمل الإرهابى الجبان مجرمون تجردوا من أدنى معانى الإنسانية، وهم بعيدون كل البعد عن تعاليم الأديان التى تدعو إلى التعايش والسلام ونبذ العنف والكراهية والإرهاب، وتجرم قتل الأبرياء والآمنين، و أن استهداف الإرهاب للمصريين لن يزيدهم إلا إصرارًا وعزيمة على المضى قدمًا صفًا واحدًا فى الحرب على الإرهاب. 

وأن الإرهابيين لن يتمكنوا أبدا من هزيمة مصر أو كسر إرادتها لأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأنه لا فرق بين مسلم ومسيحي، بل جميعنا مصريون مخلصون لبعضنا البعض، وقلوبنا جميعًا تنزف ضد أي اعتداء على الآخرين، كما نؤكد للجميع أن الرأى العام المصرى والعالمى على علم وإدراك كاملين أن المصريين يقفون صفا واحدا خلف القائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخلف قواته المسلحة الباسلة وقوات الشرطة لمكافحة الإرهاب بجميع صوره، و لن يهدأ لنا بال حتى يتم تطهير مصر كلها من دنس ورجس الإرهاب الأسود.
خريجو الأزهر بالمنيا: الإرهاب لن ينجح في هزيمة مصر أو كسر إرادتها
خريجو الأزهر بالمنيا: الإرهاب لن ينجح في هزيمة مصر أو كسر إرادتها
خريجو الأزهر بالمنيا: الإرهاب لن ينجح في هزيمة مصر أو كسر إرادتها
خريجو الأزهر بالمنيا: الإرهاب لن ينجح في هزيمة مصر أو كسر إرادتها
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