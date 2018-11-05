خريجو الأزهر بالمنيا: الإرهاب لن ينجح في هزيمة مصر أو كسر إرادتها

زار وفد من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالمنيا المطرانيه الأرثوذوكية لتقديم واجب العزاء والمواساة للإخوة الأقباط بالمطرانية الأرثوذوكية بالمنيا: بحضور نيافة الأنبا مكاريوس _ رئيس مطرانية المنيا وأبو قرقاص، والقس إفرايم عدلي، ولفيف من القساوسة الذين يستقبلون العزاء.





وذلك في الحادث الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الماضي الموافق ٢ / ١١ / ٢٠١٨م والذي ٱستشهد فيه عدد من الضحايا الأقباط الأبرياء، جراء الإعتداء الإرهابي الأسود، بإطلاق النار عليهم عند عودتهم من دير الأنبا صموئيل بمركز مغاغة_ المنيا.





ضم وفد المنظمة الدكتور أحمد محمد طلب الشريف رئيس فرع المنظمة بالمنيا _ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية. الشيخ سامح جلال الدين محمد __ نائب رئيس المنظمة بالمنيا __ مدير التعليم الإبتدائي بمنطقة المنيا الأزهرية، وأحمد نوح عبدالحفيظ __ الأمين العام لفرع المنظمة.





أكد وفد منظمة أن مرتكبى هذا العمل الإرهابى الجبان مجرمون تجردوا من أدنى معانى الإنسانية، وهم بعيدون كل البعد عن تعاليم الأديان التى تدعو إلى التعايش والسلام ونبذ العنف والكراهية والإرهاب، وتجرم قتل الأبرياء والآمنين، و أن استهداف الإرهاب للمصريين لن يزيدهم إلا إصرارًا وعزيمة على المضى قدمًا صفًا واحدًا فى الحرب على الإرهاب.



