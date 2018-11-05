السعر مذهل.. محمد صلاح يتفوق على رونالدو وميسي في القيمة السوقية

نشر الإعلامى مصطفى الأغا، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تقريرًا من موقع أجنبي يشيد بمحمد صلاح كقيمة تسويقية.





وأوضح "الأغا"، أن "صلاح" جاء فى المركز الرابع كأعلى قيمة سوقية في العالم بمبلغ 173 مليون يورو.



