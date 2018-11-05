السعر مذهل.. محمد صلاح يتفوق على رونالدو وميسي في القيمة السوقية

نشر الإعلامى مصطفى الأغا، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تقريرًا من موقع أجنبي يشيد بمحمد صلاح كقيمة تسويقية.
وأوضح "الأغا"، أن "صلاح" جاء فى المركز الرابع كأعلى قيمة سوقية في العالم بمبلغ 173 مليون يورو.
وكتب "الأغا"، "حسب موقع CIES Football Observatory فإن #محمد_صلاح هو رابع أغلى لاعب كقيمة سوقية في العالم 173 مليون يورو قبل #رونالدو و #ميسي وبعد مبابي 216.5 مليون يورو وهاري كين 197.3 ونيمار 197 ويليه كوتينهو 171.3 ثم ميسي سادسا ب 170.6 ورحيم ستيرلينج 164.6 لوكاكو 164.3 ثم جريزمان وديبالا".