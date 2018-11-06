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منوعات

شاهد.. موقف العريس من عروس مصرية تستعرض بالسيارة خلال الزفة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:41 ص
صدى البلد
أحمد شريف
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك فيديو مثير لعروس تقوم بالدوران بسيارة الزفاف والاستعراض بها في مشهد أذهل الحاضرين.

ويوضح الفيديو، العروس وهي تقود السيارة وتقوم بالدوران بها حول نفسها، في استعراض أشعل حفل الزفاف والقائمين عليه.

وزعم رواد التواصل أن هذا المشهد وقع فى إحدى محافظات مصر بأحد الشوارع العمومية التي شهدت زفة العروس.

وأثار الفيديو إعجاب الرواد التواصل الاجتماعي لجرأة العروس والاستعراض بالسيارة بشكل احترافي ومفاجئ، دفع العريس بوقوف خارج نافذة السيارة لتشجيع عروسه التي تقود السيارة باحتراف.

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