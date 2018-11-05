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رياضة

مخرج مباراة الأهلي والترجي يكشف تفاصيل جديدة حول أزمة تيشيرت وليد أزارو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:39 م
صدى البلد
محمد سمير
أكد هشام عبد الداوود مخرج مباراة الأهلي والترجي التونسي أنه كان سيذيع لقطة تمزيق وليد أزارو لقميصه إذا شاهدها خلال نقله للمباراة.

وقال عبد الداوود في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "كنت سأقوم بعرض اللقطة على الهواء مباشرة اذا رأيتها خلال نقل اللقاء ولكنني لم أشاهدها".

وتابع: لم يطلب مني أحد تسريب اللقطة سواء كان مسئولا بالكاف أو غيره، حتى ملخص المباراة يكون من خلال المباراة التي تم نقلها على الهواء مباشرة".
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