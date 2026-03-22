لضيق الوقت.. خبير تربوي يطالب بدمج امتحانات شهري مارس وأبريل بالمدارس
تبدأ من 213 ألف ريال.. أسعار لكزس IS 2026 في السوق السعودي
لتدعو لك الملائكة.. الإفتاء: احرص على هذا العمل قبل أو بعد الصلاة
من الرياض إلى المنامة.. زيارة الرئيس السيسي تؤكد الدعم والتنسيق مع الأشقاء في وقت الأزمات
«سلام البيوت أهم من القوانين».. ماجد الكدواني ويسرا اللوزي يكشفان أسرار «كان يا ما كان» في سهرة خاصة
تعاطفت مع «كوثر».. هايدي عبدالخالق تكشف لـ«صدى البلد» كواليس دورها المؤثر في «أب ولكن»
«الدردير» يوجّه رسالة نارية لثلاثي الأهلي القادم من الزمالك بعد الخسارة القاسية
بمشاركة 18 لاعبًا مصريًا .. إعلان جدول بطولة أوبتاسيا للإسكواش 2026
تصعيد جديد جنوب لبنان .. حزب الله يقصف تجمعات للجيش الإسرائيلي بالصواريخ
أفضل ذكر بعد الفجر.. 4 كلمات ثوابها يُعادل الجلوس في عبادة إلى الضحى
تامر عبد الحميد يُوجّه رسالة ساخرة لـ «زيزو» بعد خسارة الترجي 3-2
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لضيق الوقت.. خبير تربوي يطالب بدمج امتحانات شهري مارس وأبريل بالمدارس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، انه يطالب وزارة التربية والتعليم بدمج امتحانات شهر مارس 2026 مع امتحانات شهر ابريل 2026 لطلاب المدارس لتعقد معا تحت مسمى امتحانات الميدتيرم.

وقال الدكتور تامر شوقي في بيان: من الأفضل في ضوء ضيق الوقت والمناسبات الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية ، وتأخر وقت انعقاد امتحانات شهر مارس ودخولها مع بدء شرح موضوعات شهر أبريل في المدارس ، أن يتم دمج امتحانات شهر مارس وابريل معا تحت مسمى (الميدتيرم) يشكل استثنائي هذا العام مع اختيار توقيت مناسب للجميع لعقدها .

وأضاف الدكتور تامر شوقي : إن عقد امتحانات شهر مارس 2026 بداية من ٢٨ أو ٢٩ مارس الجاري ، يعني انعقادها في الأسبوع الثامن من الترم الثاني أي بعد انقضاء منتصف الفصل الدراسي ، وبالتالي لم تصبح امتحانات شهرية بل امتحانات منتصف فصل دراسي(ميدتيرم)، وبالتالي من الأفضل تربويا ونفسيا الاكتفاء بها وعدم عقد امتحانات أخرى في شهر أبريل لأنها لن تحقق الهدف منها، وخاصة مع انعقاد التقييمات المستمرة ممثلة في التقييمات الأسبوعية التي يمكن أن تؤدي وظيفة الامتحانات الشهرية، وفي ذلك إتاحة وقت أكبر للطلاب للتعلم، وتخفيف الأعباء على الطلاب وأسرهم وعلى المعلمين، وانقاذ الأسر من ضغوط الدروس الخصوصية في ظل تكثيف الامتحانات، واتساقا مع توجه الدولة نحو ترشيد الضغط على موارد الطاقة

موعد امتحانات شهر مارس 2026

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلاً ، أعلنت خلاله استجابتها لمطالب أولياء الأمور بشأن موعد امتحانات شهر مارس 2026

حيث  قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراء امتحانات شهر مارس 2026 اعتباراً من السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم السبت ويوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم الأحد.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026. 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر مارس 2026 سوف تعقد في المدارس في جزء من اليوم الدراسي، مع استمرار باقي اليوم الدراسي بشكل طبيعي وفقا لخطة المناهج الدراسية دون تأثير على باقي حصص اليوم الدراسي بالمدرسة.

جثث المحتلينة في جراد
جثث المحتلينة في جراد
جثث المحتلينة في جراد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

