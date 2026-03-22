تبدأ من 213 ألف ريال.. أسعار لكزس IS 2026 في السوق السعودي
الإشراف العام
تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 213 ألف ريال.. أسعار لكزس IS 2026 في السوق السعودي

سيارة لكزس IS 2026
صبري طلبه

تتنوع إصدارات لكزس في السوق السعودي، بحسب المواصفات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات الداخلية والخارجية، ومنها النسخة IS موديل 2026 والتي تنتمي إلى فئة السيدان الرياضية، مع سعر يبدأ تحديدًا من 213,440 ريالا.

القدرات الفنية لسيارة لكزس IS 2026 

تعتمد سيارة لكزس على 3 أوضاع قيادة، منها وضع Eco على تقليل استهلاك الوقود، بينما يقدم وضع Normal تجربة متوازنة للاستخدام اليومي، في حين يعزز وضع Sport من الأداء الرياضي.

وتستند السيارة إلى محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.5 لتر، قادر على توليد 311 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 380 نيوتن متر، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع خلفي، وبفضل هذه القدرات الفنية تستطيع السيارة لكزس IS 2026 التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال نحو 6 ثوانٍ.

تجهيزات لكزس IS 2026

تأتي السيارة بمجموعة من تقنيات السلامة، أبرزها: نظام التحذير من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ تلقائية، بالإضافة إلى مثبت سرعة متكيف، كما تضم نظام المحافظة على المسار مع تنبيه مغادرة المسار، إلى جانب مراقبة النقطة العمياء، وكاميرات محيطية توفر رؤية شاملة بزاوية 360 درجة. 

وتضم السيارة فتحة سقف ونظام تكييف أوتوماتيكي، كما يدعم مقعد السائق خاصية الذاكرة، وتظهر شاشة العدادات الرقمية بقياس 12.3 إنش، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه بنفس القياس، وتدعم السيارة Apple CarPlay لاسلكيًا وAndroid Auto عبر التوصيل السلكي، مع شاحن لاسلكي ومنفذ تايب سي.

أسعار لكزس IS 2026 في السوق السعودي

تتوفر السيارة في عدة فئات داخل السوق السعودي، حيث تبدأ الأسعار من 213,440 ريالا للفئة CC، وتصل إلى 225,975 ريالا للفئة DD، بينما تسجل الفئة الأعلى FF سعرًا يبلغ 247,250 ريالا.

