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موجز الأخبار.. حرمان أزارو من نهائي أفريقيا.. وأحمد الفيشاوي وزوجته يثيران الجدل

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:12 ص
صدى البلد
إمام رمضان
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتسهيلًا على قرائه، نقدم لكم موجزًا بأهم هذه الأخبار.

ونشر الموقع ضمن هذه الأخبار،خطاب لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لاتحاد الكرة المصري، والذى تضمن قرارا بإيقاف وليد أزارو مهاجم الأهلي، مباراتين و20 ألف دولار غرامة على النادي الأهلي.

ونشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وهي صورة جمعته بزوجته ندى الكامل، وكتب عليها الحب الحقيقي، حيث علق عليه أحد المتابعين قائلًا: "إنت بتحب شيرين رضا".
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