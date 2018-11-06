المرور: كثافات بالطريق الدائرى القادم من الجيزة وسيولة بمحور 26 يوليو.. فيديو

أفاد الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بأنه لا توجد أى إخطارات بوجود شبورة مائية أو تساقط أمطار، مؤكدًا استمرار التحويلة المرورية بمحور سعد الدين الشاذلى للطريق القادم من الدائرى، لحين الانتهاء من التلفيات الناتجة عن الهبوط الأرضي.



وناشد "الشربيني"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، صباح اليوم، الثلاثاء، سائقي السيارات التعاون مع رجال المرور المتواجدين حفاظًا على الأرواح.



وأشار مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إلى إمكانية استخدام طريقة القاهرة إسكندرية الزراعي لكن بحذر، حيث تبلغ مستوى الرؤية عليه 200 متر فقط بسبب الشبورة المائية الكثيفة.



وقال "الشربيني" إن هناك تحسنًا في حالة الشبورة المائية في مناطق محور 26 يوليو، والطريق الدائري في منطقة القوس الغربي والوراق، محذرًا سائقي المركبات بتقليل السرعة للتناسب مع مستوى الرؤية، واستخدام الأنوار الأمامية والخلفية، وتركب مسافة مناسبة بين السيارات.

