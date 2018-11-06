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أخبار البلد

السيسي يلتقي وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية بمنتدى شباب العالم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:28 ص
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قليل وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية بمنتدى شباب العالم؛ حيث يعقد الرئيس لقاء مع ممثلي الإعلام الدولي في مصر ورؤساء تحرير الصحف والمواقع المصرية وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

ومنتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هو حدثٌ سنويٌ عالميٌ يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر في الفترة من (٣-٦ نوفمبر ٢٠١٨). وكان المنتدى قد انطلق عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من ٥٠٠٠ من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.


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