مؤشر "نيكي 225" يحلّق قرب 50 ألف نقطة لأول مرة بدعم تفاؤل الأسواق بتولي تكايتشي رئاسة وزراء اليابان

واصلت الأسهم اليابانية، مكاسبها القوية صباح اليوم /الثلاثاء/، مع اقتراب مؤشر نيكي 225 من مستوى 50,000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، وسط موجة تفاؤل بين المستثمرين بشأن التوجهات الاقتصادية المرتقبة لرئيسة الوزراء ساناي تكايتشي، زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) أن بعض المستثمرين واصلوا شراء الأسهم بدافع الآمال في أن الاستقرار السياسي سيدعم قدرة تكايتشي على تنفيذ سياسات مالية توسعية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتعزيز النمو، بحسب محللين.

وفي أسواق الصرف، ارتفع الدولار الأمريكي فوق مستوى 151 ينًا في طوكيو، مع توجه المستثمرين نحو بيع العملة اليابانية باعتبارها ملاذًا آمنًا، على خلفية الزخم الإيجابي في سوق الأسهم.

وتم تداول اليورو في الأسواق الآسيوية، وتحديدًا في طوكيو، عند سعر يتراوح ما بين 1.1633 و1.1635 دولار، وبنطاق بين 175.79 و175.86 ين، مقابل الين الياباني.

أما في السوق الأمريكية، وتحديدًا في نيويورك، فكان سعر اليورو أعلى قليلا، حيث تراوح ما بين 1.1637 و1.1647 دولار، وبين 175.45 و175.55 ين مقابل الين، بمعنى آخر، شهدت أسعار اليورو تقلبات طفيفة جدا خلال تداولات الأسواق المختلفة، مع ميل السعر للانخفاض قليلا في آسيا، مقارنة بالسوق الأمريكية؛ ما يعكس حركة طبيعية للعملات في الأسواق العالمية.

ودعمت المعنويات الإيجابية أيضًا تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وذلك بعد تصريحات ترامب أكد فيها رغبته في "أن يكون جيدًا مع الصين"، مشيرًا إلى توقعاته بـ"صفقة رائعة" خلال لقائه المرتقب مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قمة قادمة.

يأتي هذا التفاؤل وسط آمال بأن تؤدي أية انفراجة في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم إلى تحفيز الطلب العالمي وتحقيق الاستقرار في الأسواق الدولية.