ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

غدا.. طقس معتدل على الأنحاء كافة يصاحبها أمطار والقاهرة تسجل 26 درجة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 12:28 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، غدا الأربعاء، طقسا معتدلا على كافة الأنحاء نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 26 درجة مئوية. 

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ووسط سيناء ومناطق من شمال الدلتا والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلي معتدلة. 

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون أيضا معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 
loading...

ترشيحاتنا

الحكم الجزائري يكشف حقيقة الرشوة في مباراة الأهلي والترجي

الرئيس السيسي: مصر تتمسك بثلاث نقاط في مفاوضات سد النهضة

البطاطس المقلية تسبب ارتفاع ضغط الدم تعرف على أضرارها

طريقة قلي الباذنجان دون أن يمتص الزيت مع هالة فهمي.. فيديو

هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلاد أحمد فهمى.. صور

المنتخب الإسبانى يرفض مواجهة فريق إسرائيلي في كاتالونيا لهذا السبب

دونجا: ضربتا جزاء الأهلي غير صحيحتين.. ومروان محسن الأجدر لخلافة أزارو

السيسى: مصر لن تنكفئ على نفسها بالداخل وواقع المنطقة صعب

السيسي: الشعوب العربية عليها دور في إدراك المخاطر وأن تكون سندا لحكامها

إصابة 3 أشخاص في تصادم ترام مصر الجديدة وأتوبيس ومينى باص

احترس قبل تناولها.. أطعمة تسبب السرطان

الرئيس السيسي يوجه رسالة إلى الأشقاء العرب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

من الطفل الباكي لـ بائعة الخضار.. فيسبوك على كل ظالم

ايفانكا ترامب بإطلالة غير مكلفة تعكس أناقتها .. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يشارك في ماراثون السلام مع الشباب المشارك في منتدى شباب العالم

عين الدار أحد أحياء الخارجة القديمة.. المباني على الطراز الإسلامي وتضم حارة الأدارسة ومئذنة مسجد المحيبس

فيديو

تعرف على أول فتاة تعمل بمهنة اللحام تحت الماء.. فيديو
أبو خضرة: مصر تلقت 160 ألف طلب من عدة دول لحضور منتدى شباب العالم.. فيديو
شاهد.. أول مقهى للبوم في موسكو
الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على الوجه البحرى.. فيديو
عمرو مصطفى: أغنية ختام منتدى شباب العالم يقدمها شاب مصري بلغتين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟