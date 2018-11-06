غدا.. طقس معتدل على الأنحاء كافة يصاحبها أمطار والقاهرة تسجل 26 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، غدا الأربعاء، طقسا معتدلا على كافة الأنحاء نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 26 درجة مئوية.





وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ووسط سيناء ومناطق من شمال الدلتا والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلي معتدلة.



