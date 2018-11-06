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محافظات

استقرار أسعار الأسماك بالسويس وإقبال متوسط من المواطنين.. صور

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:54 م
الأسماك بالسويس
الأسماك بالسويس
حسن غنيمة
استقرت أسعار الأسماك فى محافظة السويس، كما توقع الكثير من المواطنين بعد عودة حركة الصيد من جديد، ما أدى إلى إقبال متوسط للمواطنين.

وقال على السيد تاجر أسماك إن سعر سمك حفارة بلغ 60 جنيها وسيجان عنبك 70 وسهلية جامبو 100 وسهلية وقاروص 80 جنيها، ودنيس عنبك 130 ولوت قنال لحم صافي 70 جنيها، ولوت بردويل 90 جنيها، وبوري قنال 80 وبوري مزارع 60 وشبار 35 جنيها وجمبري من 170 إلى 350 وسوبيا 150.

استقرار أسعار الأسماك بالسويس وإقبال متوسط من المواطنين.. صور
استقرار أسعار الأسماك بالسويس وإقبال متوسط من المواطنين.. صور
استقرار أسعار الأسماك بالسويس وإقبال متوسط من المواطنين.. صور
استقرار أسعار الأسماك بالسويس وإقبال متوسط من المواطنين.. صور
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