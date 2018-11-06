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محافظات

رئيس مدينة بئر العبد يتابع إجراءات افتتاح مشروعات قرية الروضة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:23 م
العميد إيهاب فرغلي
العميد إيهاب فرغلي رئيس مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء
أحمد صالح
تابع العميد إيهاب فرغلي رئيس مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء إجراءات افتتاح المرحلة الأولى من مشروعات قرية الروضة.

وفي هذا الصدد فقد عقد رئيس المدينة اجتماعا اليوم الثلاثاء بديوان عام المجلس بحضور مديري الإدارات الخدمية ببئر العبد لمتابعة المشاريع التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالقرية الروضة.

وبحث رئيس المدينة خلال الاجتماع اعمال البنية الاساسية التي تم تنفيذها والأخرى التي يجري تنفيذها بقرية الروضة كما ناقش الاستعدادات الجارية لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالقرية يوم 23 نوفمبر الجاري 2018م بالتزامن مع الذكري السنوية الأولي لحادث الروضة الأليم الذي استهدف أحد مساجد القرية والذي أسفر عن استشهاد مئات المصلين أثناء أدائهم صلاة الجمعة.
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