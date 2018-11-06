رد فعل صادم لجروس على عدم انضمام محمود علاء لقائمة المنتخب

عبر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن استيائه الشديد بسبب عدم انضمام محمود علاء لمعسكر المنتخب المصري الوطني الذي يستعد لخوض مباراة تونس في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون 2019.



وكان الجهاز الفني للأبيض يأمل في انضمام اللاعب خلال هذا التجمع، لما سيعود بتأثيره الإيجابي عليه، ويدفعه لمواصلة تألقه مع القلعة البيضاء خلال المباريات المقبلة.



وجاء قرار الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المكسيكي أجيري ليصيب جروس ومعاونيه بالصدمة، خاصة بعد تألق اللاعب اللافت للنظر خلال الفترة الأخيرة ونجاحه في تسجيل ثمانية أهداف في الدوري حتى الآن.



وتحدث أفراد الجهاز الفني مع اللاعب، وطالبوه بنسيان الأمر والتركيز مع الزمالك فقط، لإثبات أنه جدير بارتداء قميص المنتخب الوطني.