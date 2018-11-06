15 سنة أشغال شاقة لسائق بإحدى شركات البترول بجنوب سيناء



وأثناء المرور من كمين حرس الحدود بمنطقة النزازات تم إيقاف الأتوبيس رقم 512ف ل د التابع لشركة بتروترنيد قيام السائق المتهم الأول والذى يقوم بنقل ركاب خاصة لشركة الخدمات البترولية البحرية PMS تم إيقاف الاتوبيس وأثناء نزول الركاب للتفتيش نزل أحد الركاب ويدعى وليد محمدعبدالرحمن 43 سنة ومقيم الزهور بورسعيد ويعمل مسئول أمن بشركة خدمات البترول البحرية وأخر يدعى إسلام جلال اباصيرى 33 سنة ومقيم الدخيلة الإسكندرية ويعمل بحرى على السفينة التجارية للإبلاغ عن قيام سائق الأتوبيس بإستلام 2 شنطة سفر كبيرة الحجم من سيارة ربع نقل يقودها أثنان ملثمان أحدهما يدعى سيد لافى ومقيم أبو صويرة رأس سدر وإدراجها وسط شنط الركاب.







تم إبلاغ الرائد أحمد حسن نشأت قائد مكتب مخدرات ح.ح ابورديس وعلى الفور قام المساعد أول إبراهيم محمد إبراهيم حكمدار النقطة بتفتيش الأتوبيس ماركة "تمسا" وفوجئ الجميع بمحاولة هروب السائق إلا أن تم إطلاق الاعيرة النارية عليه حتى تم الإمساك به وتم ضبط 2 شنطة بداخل الشنطة الاولى 33 لفافة ورقية بها نبات البانجو المخدر تزن الواحدة 2كيلو "66 كيلو بانجو" وبالشنطة الثانية 22 كيلو "أفيون" عبارة عن 22 لفافة متوسطة الحجم تزن الواحدة 1 كيلوجرام.



وبتفتيش السيارة عثر بها على 2تليفون محمول ماركة سامسونج خاصين بالسائق وبفحصهما تبين وجود اتصال من المتهم الثانى الهارب بهما تسجيلات تؤكد اتفاق المتهم الأول السائق على موعد نقل المواد المخدرة عبر الواتس مقابل مبلغ مالى.



وبمواجهة المتهم حاول الإنكار لكن ركاب الأتوبيس شهدوا عليه وأنه توقف أثناء السير وحصل على 2 شنطة من ملثمين . ثم عاد المتهم واعترف بالواقعة.



تم تحرير المحضر رقم 202 جنايات ابورديس وتم حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق ومراعاة التجديد له وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى قيدت برقم 135 لسنة 2018 كلى جنوب سيناء.



وتم تأجيل القضية لحين ورود تقرير المعمل الجنائى الذى أكد صحة المضبوطات وبجلسة اليوم الثلاثاء أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء حكمها المتقدم.

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء فى جلستها التى عقدت اليوم بمدينة طور سيناء بمعاقبة سائق بإحدى شركات البترول بجنوب سيناء بالحبس 15 سنة أشغال شاقة وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وبالمؤبد لآخر هارب.صدر الحكم برئاسة المستشارين شوقى إبراهيم الزقم ومجدى خميس ومحمد وفيق وعضوية محمد عبدالصبور وكيل النائب العام وعبدالرحمن عبدالعزيز سكرتير التحقيق.تعود أحداث القضية رقم 202 جنايات جنوب سيناء والمتهم فيها إبراهيم عيد سليمان هليل 43 سنة سائق بشركة بتروترنيد لخدمات البترول مقيم عزبة الجوهرى شبرا الخيمة أول وسيد لافى محمد حمدان "هارب " الى يوم 12مايو 2018 قام المتهم الأول بالتفاق مع المتهم الثانى الهارب على نقل 2 شنطة كبيرة الحجم بداخلهم كمية من المواد المخدرة لتهريبها إلى أحد العملاء بمدينة السويس مقابل مبلغ مالى.