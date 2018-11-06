أعلى نسبة في التاريخ.. 33 مليون أمريكي يصوتون في الاقتراع المبكر

كشفت مؤسسة "كاتاليست" الأمريكية غير الربحية، التي تدير قاعدة لبيانات الناخبين، أن 33,166,611 ناخبا صوتوا في الانتخابات المبكرة أو عبر البريد الإلكتروني "الإيميل" خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.



وفي الانتخابات النصفية لعام 2014، فإن 20,6 ناخب صوتوا في الانتخابات عبر هذه الطرق نفسها.



وخلال انتخابات 2014، بلغ إجمالي عدد الناخبين 22,2 مليون في نهاية المطاف.



ويصوت الأمريكيون لاختيار 35 عضوا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، وكل أعضاء مجلس النواب الـ435، وحكام 36 ولاية، وتكتسب هذه الانتخابات أهمية كبيرة، إذ تعتبر بمثابة استفتاء على سياسات الرئيس دونالد ترامب بعد عامين له في البيت الأبيض.

