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محافظات

محافظ الغربية يقرر إغلاق 46 منشأة طبية.. ويفتتح محطة صرف صحي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:01 م
محافظ الغربية اللواء
محافظ الغربية اللواء مهندس هشام السعيد
أ ش أ
قرر محافظ الغربية اللواء مهندس هشام السعيد غلق 46 منشأة طبية من بينها 14 مستشفى و6 معامل و12 عيادة طبية خاصة و4 مراكز للعلاج الطبيعي و4 مراكز طبية خاصة وعيادة أسنان خاصة، وكذا الغلق الإداري لعدد 7 صيدليات وإلغاء ترخيص 3 صيدليات وذلك بناء على تقارير المرور الخاصة باللجنة المشكلة من مديرية الصحة بالغربية.

وذكر بيان للمحافظة، اليوم الأربعاء- أن القرارات صدرت عقب اطلاع المحافظ على التقرير المقدم من قبل اللجنة التي تم تشكيلها للمرور على المستشفيات الطبية الخاصة وتشديد الرقابة والمتابعة عليها لضبط النظام الطبي الخاص حرصًا على سلامة المواطنين.

وأوضح البيان، أن الإغلاق يأتي في إطار حرص المحافظة على التأكد من توافر كافة الاشتراطات الطبية على مستوى المستشفيات بالمحافظة وتلافي السلبيات الموجودة في المستشفيات.

فيما افتتح اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والوفد الأوروبي الممثل لبرنامج تحسين مياه الشرب والصرف الصحى (IWSP) اليوم مشروع الصرف الصحي بقرية بلضم وعزبة السرايا بتكلفة 52 ملايين جنيه ويخدم 16 ألف نسمة؛ حيث قام المحافظ بافتتاح وتشغيل محطة الرفع الرئيسية بعزبة السرايا ومحطة الرفع الفرعية بقرية بلضم.

كما وضع محافظ الغربية حجر الأساس لمشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية بلتاج على مساحة 2.5 فدان، وبتكلفة 181 ملايين جنيه وتخدم 25 ألف نسمة من أهالي قرية بلتاج وقرية محلة مسير.

جدير بالذكر أن هذه المشروعات ضمن 40 مشروعا بمحافظة الغربية جاري العمل بهم تابعين لبرنامج تحسين مياه الشرب والصرف الصحي التابع للإتحاد الأوروبي (IWSP) والمقرر الانتهاء منهم خلال عام 2020؛ حيث حصلت محافظة الغربية على 40 % من قيمة البرنامج أي ما يعادل مليار و300 ملايين جنيه تكلفة هذه المشروعات.

وأكد المحافظ عقب الافتتاح متابعته المستمرة لكافة أعمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لإزالة أي معوقات قد تواجهها لضمان الانتهاء منها فى مواعيدها المحددة، مشيرًا لأهمية تنفيذ كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة حتى يشعر المواطنون بما تقدمه الدولة من أجل الارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.
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