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محافظات

اغلاق مستشفيات بالمنوفية ووحدات للحضانات لمخالفتهم الاشتراطات الصحية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:33 م
صدى البلد
مروة فاضل
شنَّت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، حملة موسعة، على المنشآت الطبية الخاصة برئاسة الدكتور طلعت سعيد، والدكتور محمد موسى، مساعد مدير الإدارة، بالمرور على المنشآت الخاصة بادارات شبين الكوم وتلا وأشمون .

أسفر المرور على غلق وحدة الحضانات بإحدى كبرى المستشفيات بشبين الكوم غلق وحدة الحضانات بقرية الماي وذلك لمخالفتها اشتراطات مكافحة العدوى.

كما تم غلق مستشفى بمركز تلا وكذلك مستشفى كبرى بمركز اشمون .

كما تبين وجود 6 عيادات غير مرخصة بمركز أشمون ومركز طبي يدار بدون ترخيص ومخالفات أخرى .

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