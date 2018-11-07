شاهد .. أحمد السقا يرقص بالخيل على أنغام المزمار البلدى

نشر الفنان أحمد السقا فيديو له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وهو يرقص بالخيل على أنغام المزمار البلدى ويكشف مدى اتقانه ومهارته فى ممارسة الخيل والرقص بها.



وعلق السقا على الفيديو قائلا : "بسم الله" وانهالت عليه عديد من التعليقات الايجابية حيث قال له حد المتابعين "بارع فى الخيل وقادر على تقديم افضل ما لديه وهو فارس وبطل حقيقى".



يذكر ان السقا يقوم فى الفترة الحالية بالتحضير الى مسلسل جديد بعنوان مبدئى "الصعايدة" والذى من المقرر ان يخوض به السابق الرمضانى المقبل.







