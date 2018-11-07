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محافظات

محافظ الإسماعيلية يعتمد أكبر حركة تغييرات في القيادات المحلية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:35 م
اللواء حمدى عثمان
اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية
انجي هيبة
أصدر اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية، حزمة قرارات اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر نوفمبر الجارى بشأن إجراء حركة تغييرات وتنقلات واسعة للقيادات المحلية والإدارات الهندسية بجميع المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وتوابعها.

وتضمنت القرارات تكليف كل من وائل محمود محمد حمزة من العمل رئيسا لحى أول الاسماعيلية للعمل رئيسا لمركز ومدينة فايد، وعماد أحمد يوسف من العمل رئيسا لمركز ومدينة التل الكبير للعمل رئيسا لمركز ومدينة الاسماعيلية وتكليف سعد بغدادي نائب رئيس مركز ومدينة التل الكبير بالقيام بأعمال رئيس المركز والمدينة.

وتم تكليف محمد سالم ابراهيم محمد بالعمل رئيسا لحى أول الاسماعيلية، وتعديل تكليف أشرف فؤاد مصطفى من العمل رئيسا لمركز ومدينة الاسماعيلية للعمل رئيسا للإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بديوان عام المحافظة، وتكليف طارق شكرى بولس من العمل رئيسا لمركز ومدينة فايد للعمل بديوان عام المحافظة على ذات الدرجة المالية.

وتم إنهاء تكليف المهندس عبد الحميد سامى من العمل رئيسا لحى ثالث للعمل مشرفا على المشروع العام للنظافة بالاسماعيلية وندب ابراهيم عبد الحكم عبد المولى من العاملين بحى ثالث للعمل بديوان عام المحافظة.

كما شملت حركة التغييرات والتنقلات استصدار قرار المحافظ بحركة تنقلات مديري الإدارات الهندسية والتى شملت ندب المهندسة ناهد يونس حسن عبد الله من العمل بالإدارة الهندسية بحى ثالث للعمل مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الاسماعيلية وندب المهندس ايهاب خضر عمر من العمل بالإدارة الهندسية بحى أول للعمل مديرا للإدارة الهندسية بحى ثان وندب المهندسة نهى ابراهيم خضر النجدى المهندسة بمديرية الشئون الصحية للعمل مديرا للادارة الهندسية بحى أول الإسماعيلية .

كما تم ندب عدد من مديري الإدارات الهندسية بالأحياء الثلاثة للعمل بديوان عام المحافظة وهم المهندس أحمد سليمان ابراهيم من العمل مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الاسماعيلية والمهندسة سعدية إبراهيم أمين من العمل مدير الإدارة الهندسية بحى ثان الاسماعيلية والمهندسة رشا مصطفى أحمد يوسف من العمل مدير الإدارة الهندسية بحى أول الاسماعيلية وعلى جميع المختصين تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
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