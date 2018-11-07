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رياضة

رونالدو يفتتح التسجيل ليوفنتوس أمام مانشستر يونايتد بدوري الأبطال.. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:36 م
البرتغالي كرستيانو
البرتغالي كرستيانو رونالدو
محمد رشاد
افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لفريقه يوفنتوس الإيطالي، أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، في المباراة المقامة الآن على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل الدون، الهدف، في الدقيقة 65 من زمن المباراة، بعد تسديد كرة على الطائر من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة متقنة من بيانتش، لتسكن على يسار الإسباني دي خيا حارس مرمى اليونايتد.

ويسعى فريق السيدة العجوز في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز الرابع على التوالي في البطولة، بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى أمام فالنسيا بنتيجة 2-0، وفاز على يانج بويز 3-0، وانتصر على الشياطين الحُمر 1-0.

بينما يسعى مانشستر يونايتد في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز على يوفنتوس، وخطف النقاط الثلاث؛ لضمان التأهل إلى الدور المقبل ، بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب فريق يانج بويز بنتيجة 3-0، بينما تعادل أمام فالنسيا 1-1 في الجولة الثانية وخسر المباراة الماضية أمام اليوفي 1-0.
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