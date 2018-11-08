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متحف تيت للفنون يعتزم إقامة أضخم معرض لإبداعات فان جوخ

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:59 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن متحف تيت للفنون بالعاصمة البريطانية لندن اعتزامه إقامة أضخم معرض لإبداعات الرسام الهولندي "فينسنت فان جوخ"، هو الأول من نوعه الذى يقام لعرض إبداعاته منذ عام 1947.

وقال أليكس فاركوهارسون، مدير متحف تيت للفنون": إن المعرض يسعى إلى استكشاف العلاقة "فان جوخ "وبريطانيا وتأثيره على الرسامين البريطانيين بطرق جديدة.

ويعتزم المعرض استعراض نحو 45 لوحة من أعمال فان جوخ، وهى أكبر مجموعة أعمال للفنان يتم عرضها فى معرض واحد تشهد بريطانيا منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

ويتناول المعرض قصة الشاب "فنست"، المهاجر الاقتصادي الذى عاش فى لندن بين عامى 1873 – 1876، ويشمل المعرض بورتريه ذاتي للفان جوخ نفذه في عام 1889 تم استعارتها من المعرض الوطنى للفنون فى واشنطن إلى جانب لوحة "السجناء فى تمرين" 1890 في موسكو.
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