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مرأة

رجيم الشتاء يفقدك 3 كيلو أسبوعيا دون حرمان

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:46 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
نصح الدكتور عمرو محمد استشاري تغذية علاجية بأفضل رجيم يمكن متابعته فى الشتاء لفقدان 3 كيلو أسبوعيا بين الممنوع والمسموح.

الإفطار:
-4 ملاعق فول بدون سمن أو زيت أو بيضة مسلوقة أو أمليت بمعلقة زيت أو جبن ملح خفيف بجانب سلطة أو 2 شريحة فلمنك أو شيدر .
يمكن الأختيار من أى هذه الأنواع الثلاث بجانب نصف رغيف بلدى وكوب شاى باللبن أو النسكافية .

الغداء :
النشويات نصف رغيف أو 3 ملاعق أرز أو 9 ملاعق أرز مسلوق أو 3 ملاعق مكرونة أو 9 ملاعق مكرونة مسلوقة .
اللحوم :
نصف فرخة مشوية أو مسلوقة أو 2 شريحة لحم مشوية أو مسلوقة أو أو 3 أسماك مشوية أو بيضة مسلوقة أو جبن ملح خفيف .
خضار :
سلطة أو خضار ني فى ني أو مسلوق بدون سمن أو زيت بأى كمية أو مسبق 3 ملاعق .
فاكهة :
ثمرة فاكهة .

العشاء :
نصف رغيف بلدى بجانب جبنة ملح خفيف وسلطة أو 3 ثمرات فاكهة متنوعة أو 2 زبادى لايت .

الممنوعات :
جميع أنواع الحلويات اللبان اللب السوداني المكسرات المياة الغازية الفينو البطاطا البطاطس اللانشون البسطرمة الجبن الرومى الجبن النستو القلقاس البسلة اللوبيا الفاصوليا البيضاء العدس الترمس الطيور الوز والبط والحمام الكلاوى الكبده والقوانص والكفتة والمخللات والبلح والتين والشمام والعنب والقصب والمانجو .

التعليمات :
يسمح بـ 2 معلقة سكر يوميا المجهود الرياضى حسب تعليمات الطبيب مسموح بتناول الآتي بأى كمية خضار بدون سمن أو زيت خس خيار قتة كوسة مسلوقة جرجير بقدونس.
يمكن استبدال توست بنى أو رغيف سن بدلا من نصف رغيف.
يفضل تناول كوب مياه أو عصير جريب فروت على الريق.
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