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رياضة

فيفا يزف بشرى سارة لحكم مباراة الأهلى والترجى فى ذهاب النهائى الأفريقي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:11 ص
مهدى ايهاب
مهدى ايهاب
منتصر الرفاعى
نفى سيجولينى المتحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كل ما تردد من أنباء بشأن معاقبة الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد شارف واستبعاده من إدارة مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بالإمارات في ديسمبر المقبل.

وقال سيجولينى في تصريحات صحفية إنه لم يطرأ أي تغيير على قائمة الحكام الذين ستوكل لهم مهمة ادارة مباريات مونديال الأندية، والتي تضم اسم الحكم عبيد شارف الذي شاعت أنباء عن معاقبته من قبل الفيفا على خلفية الأخطاء الكارثية التي ارتكبها في نهائي ذهاب منافسة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلى المصرى والترجى الرياضى التونسى.

واحتسب مهدي عبيد شارف ركلتي جزاء للأهلي مشكوك فى صحتهما رغم احتكامه لتقنية فيديو "الفار" ليخرج الأهلي فائزا بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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