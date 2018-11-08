قوات التدخل السريع تصل موقع هجوم كاليفورنيا وتطارد المشتبه به.. صور

وصلت قوات التدخل السريع التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف. بي. آي"، منذ لحظات، إلى موقع الهجوم الذي وقع بأحد المطاعم بمدينة ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بعد أن قام مسلح بإطلاق النار عشوائيًا داخل المطعم، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.



وقالت شرطة المدينة في بيان مقتضب لها إن المسلح لاذ بالفرار بعد الهجوم، وإن قوات التدخل السريع تعكف على مطاردته في الوقت الراهن، في حين أشار رئيس قسم الشرطة إن عدد الضحايا قد ارتفع إلى 24 شخصا.



وقال شهود عيان، في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية، إن منفذ الهجوم اقتحم أحد المطاعم بالمدينة وقام بإطلاق النار عشوائيًا مستخدمًا رشاشًا نصف آلي، ما أسفر عن وقوع ضحايا، مشيرين إلى أن المشتبه به توجه إلى أحد أفراد الشرطة وأطلق النار على رأسه ليموت الأخير في الحال.



وأوضح أن المهاجم قام بعد ذلك بإلقاء قنابل غاز داخل المطعم، ليلوذ بالفرار بعدها، في حين قالت وسائل إعلام أمريكية إن عدد المصابين يتراوح ما بين 11 و20 شخصا، وأن قوات الأمن تمشط المنطقة في الوقت الراهن بحثًا عن المشتبه به.

